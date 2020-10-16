Москва, , 15:42 — REGNUM Сокращение расходов на оборону — это негативный тренд в российской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявила руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета Светлана Солянникова. Так она прокомментировала слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, которого обеспокоило снижение в РФ расходов на оборону.

«Динамику расходов федерального бюджета на национальную оборону трудно оценивать, так как мы не знаем их структуру. Это закрытая часть бюджета. При этом стоит обратить внимание, что с 2019 года наметился устойчивый тренд на их сокращение. Считаю его негативным, так как именно бюджетные инвестиции и бюджетные расходы на НИОКР на национальную оборону в конце XX и в XXI вв. стали основными драйверами экономического роста как в странах с развитой экономикой, так и в динамично развивающихся странах Азии», — сказала Солянникова.

По ее мнению, оптимальным можно считать уровень расходов федерального бюджета на национальную оборону не ниже 3% от ВВП.

«Эта сфера не может функционировать на рыночных принципах, но имеет высокий потенциал как источник устойчивого спроса и инноваций», — добавила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Бабкина заявила, что в 2021 году в России расходы на национальную экономику окажутся выше расходов на оборону, что представляется весьма логичным в свете необходимости поддержки экономики в коронавирусный кризис.

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