Москва, 16 октября 2020, 15:42 — REGNUM Сокращение расходов на оборону — это негативный тренд в российской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявила руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета Светлана Солянникова. Так она прокомментировала слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, которого обеспокоило снижение в РФ расходов на оборону.
По ее мнению, оптимальным можно считать уровень расходов федерального бюджета на национальную оборону не ниже 3% от ВВП.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Бабкина заявила, что в 2021 году в России расходы на национальную экономику окажутся выше расходов на оборону, что представляется весьма логичным в свете необходимости поддержки экономики в коронавирусный кризис.
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