Москва, , 15:46 — REGNUM По итогам сентября 2020 года самыми продаваемыми в России новыми автобусами стали машины ПАЗ. Об этом 16 октября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В прошлом месяце российским дилерам удалось реализовать 608 экземпляров автобусов марки ПАЗ. Это на 12,3% меньше, чем за сентябрь 2019 года.

Предприятие НЕФАЗ за тот же месяц продало 162 экземпляра автобусов. Здесь наблюдается рост продаж на 38,5% по сравнению с прошлым годом. На третьем месте техника компании ЛИАЗ. Её дилерам удалось реализовать в количестве 118 единиц, что на 42% меньше прошлогоднего уровня продаж.

Пятёрку лидеров замыкают автобусы МАЗ (44; +780%) и КАВЗ (34 ед.; — 42%).

Напомним, по итогам сентября текущего года дилеры в общей сложности реализовали в РФ 1060 экземпляров новых автобусов — на 14,3% меньше, чем год назад.

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