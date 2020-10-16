Саратов, , 16:38 — REGNUM В Саратовской области деятельность кафе и ресторанов с 16 октября ограничена. Соответствующее постановление подписал и. о. председателя правительства области Роман Бусаргин.

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Согласно документу, заведения общественного питания с сегодняшнего дня переходят на неукоснительное соблюдение всех требований Роспотребнадзора. В целях противодействия распространению коронавирусной инфекции работа предприятий разрешена с 8:00 до 21:00 по местному времени. В ночные часы работа кафе, ресторанов, столовых и других организаций общепита должна быт остановлена.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 16 октября коронавирус выявлен у 17 756 человек, за сутки инфекцию подтвердили еще у 157 жителей региона. Накануне инфицированы были 152 пациента. Выздоровели с начала пандемии 11 978 человек, за сутки — 87 пациентов. Всего скончались 132 саратовца.

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