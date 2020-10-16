Москва, , 15:30 — REGNUM По итогам сентября 2020 года дилеры реализовали в России 1060 единиц новых автобусов, что на 14,3% ниже продаж за аналогичный месяц 2019 года. Об этом 16 октября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

При этом автобусы иностранных компаний приобрели 64 российских покупателя. Это на 36% меньше, чем год назад. Снижение продаж в сегменте отечественных автобусов меньше. За месяц в стране было приобретено 996 российских автобусов, что на 12,4% меньше, чем год назад.

Если брать статистику продаж всех новых автобусов с начала года, то здесь к концу третьего квартала наблюдается падение продаж на 8% по сравнению с прошлым годом. За девять месяцев в России были куплены 9052 единицы автобусов, в то время, как годом ранее эта цифра равнялась 9843.

Аналитики отмечают, что несмотря на отрицательную годовую динамику реализации техники, помесячная динамика рынка показывает, что после спада в июне и в июле объём продаж в сентябре вышел на уровень показателей начала 2020 года.

Напомним, на начало второго полугодия текущего года в РФ числилось 352 694 автобуса. Из них отечественного производства было 303 205 экземпляров, а заграничной сборки — 49 489 единиц.

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