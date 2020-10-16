Москва, , 15:24 — REGNUM Планы министра финансов РФ Антона Силуанова постепенно снижать дефицит федерального бюджета РФ выглядят реалистичными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявила руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета Светлана Солянникова.

«Действительно, начиная с 2021 года планируется активное сокращение размера дефицита федерального бюджета, — заявила она. — Этого достигнут за счет дополнительных мер по увеличению доходов федерального бюджета и снижения его расходов. В том числе за счет постепенного сокращения расходов на борьбу с профилактикой и устранением последствий новой коронавирусной инфекции (в 1,7 раза в 2021 году по сравнению с 2020 годом и более чем в два раза в 2022 году по сравнению с 2021 годом). Поэтому прогноз Силуанова можно считать реалистичным. Его реализация возможна даже в условиях падения доходов федерального бюджета за счет сокращения объема расходов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алла Чалова заявила, что даже в условиях высокой неопределенности мировой экономики нельзя сказать, что дефицит федерального бюджета России угрожает устойчивости ее финансов.

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