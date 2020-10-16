Москва, , 15:11 — REGNUM Правительству РФ следует обратить внимание на обесценивание накоплений граждан из-за падения курса рубля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября, об этом завил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Увеличение доходов экспортеров от девальвации рубля, к сожалению, не компенсируют потерь других отраслей экономики и, главное, потерь населения. И люди, и предприятия столкнулись с целым рядом проблем, что не замедлило сказаться на падении доходов граждан и объемов производства. Правительство должно обратить внимание на то, что россияне, чьи накопления обесценились из-за падения рубля, попали в сложнейшую ситуацию», — заявил Миронов.

Глава Минпромторга Денис Мантуров дал высокую оценку последствиям падения курса рубля, указав, что это «круто» для отечественных товаропроизводителей. В интервью агентству Bloomberg Мантуров, в частности, объяснил, что снижение курса национальной валюты побудит отечественных производителей меньше полагаться на импорт. С начала 2020 года рубль упал на 20% к доллару.

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