Самара, , 15:11 — REGNUM Лучшие IT-проекты регионального этапа всероссийского форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» определены в Самарской области. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, сессия на тему «Современная технологическая стратегия», на которой представили 10 проектов в сфере информационных технологий, прошла 15 октября на площадке «Точки кипения» Тольяттинского государственного университета.

В результате жюри выбрало три лучших идеи, которые представят область на федеральном этапе форума.

Лучшими идеями были признаны «Цифровой центр занятости населения», «Развитие инфраструктуры электронного правительства» и «Создание программного комплекса ведения мониторинга земельных участков сельхозназначения».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что авторы ста самых сильных идей расскажут о них на форуме в Сочи.

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