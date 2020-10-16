Токио, , 15:07 — REGNUM Дилеры японского автопроизводителя Subaru приступили к реализации обновлённой версии модели Levorg второго поколения. Об этом сообщается на сайте Subaru Asia.

Новинка стал первым серийным авто бренда, которое получило новый фирменный дизайн Bolder. Этот стиль отличается более «чёткими» и внушительными элементами.

Длина модели стала больше на 65 мм, до 4755 мм, а межосевое расстояние между колёсами выросло на 20 мм, до 2670 мм. Дорожный просвет рестайлинговой машины равен всего 145 мм.

Внутри автомобиля появилась мультимедийная система с вертикальным дисплеем размером 11,6 дюйма и виртуальная «приборка» с экраном 12,3 дюйма.

В движение модель приводит новый оппозитный турбированный мотор рабочим объёмом 1,8 л. Производительность такого движка равна 177 л. с. (300 Нм). Агрегатируется двигатель с клиноцепным вариатором Lineartronic и приводом 4×4 с муфтой подключения задней оси.

Напомним, в сентябре 2020 года на российском авторынке было куплено 765 автомобилей бренда Subaru — на 19% больше, чем год назад.

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