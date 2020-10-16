Ханты-Мансийск, , 14:57 — REGNUM В Югре 16 октября 2020 года открылась трасса Куминский — Тынкуль в Кондинском районе. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Поскольку губернатор ХМАО Наталья Комарова находится на карантине в связи с заражением коронавирусом, то важную для отдалённой части Югры дорогу открывали в режиме онлайн.

Отмечалось, что трасса Куминский — Тынкуль протяженностью 41,5 км построена благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Данный участок возводился с 2017 года и влился в дорожную сеть Тюмень — Урай — Советский — Нягань — Белоярский — Надым. То есть дорога из отдалённого посёлка Куминский выходит на Большую землю и два соседних региона — Тюменскую область и Ямал.

Как отметила в прямом эфире Наталья Комарова, далее предстоит построить продолжение этой дороги до Свердловской области и выхода на большую федеральную систему автодорог.

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