Москва, , 14:54 — REGNUM Разговоры о том, что слабый рубль будто бы обеспечит бурное развитие российской промышленности, звучат уже несколько десятилетий, но на практике этот метод не работает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал высказывание министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, который положительно оценил падение курса рубля, так как это якобы побуждает российские компании меньше полагаться на импорт.

«Мантуров уже много лет говорит о том, что слабый рубль — это большое благо для экономики, поскольку это поддерживает национального производителя и делает его более конкурентоспособным на мировых рынках, — пояснил Комолов. — И якобы надо еще немного подождать, и не сегодня-завтра наша обрабатывающая промышленность выстрелит, так как дешевый рубль защищает ее от конкуренции с иностранными компаниями. Но практика — критерий истины. И вот уже прошло 20 лет, и мы видим, что этот метод не работает. Он действительно помогает развиваться российскому нефтегазовому сектору, но у России есть много других преимуществ для развития этой отрасли экономики. Кроме слабого рубля. И поддерживать эти сектора еще и слабым рублем не стоит».

А вот что касается других отраслей, которые якобы должны выигрывать от слабого рубля, то, как пояснил Комолов, этого не наблюдается.

«Российские обрабатывающие производства сильно зависят от импорта, а он, естественно, в силу удешевления рубля и удорожания доллара становится все менее доступным, — сказал Комолов. — Есть даже расчеты, которые показывают критический уровень курса, который делает нерентабельным производство в целом ряде российских отраслей. Недавно эта критическая величина была преодолена. Поэтому говорить о благоприятных условиях для российской промышленности не стоит. Кроме той ее части, которая связана с экспортом полезных ископаемых».

В связи с этим экономист обратил внимание на то, что в России растет износ основных фондов.

«У нас остается все меньше рабочих станков и оборудования, а купить их из-за рубежа оказывается слишком дорого, — констатировал Комолов. — А наладить их производство внутри страны оказывается невозможно в силу того, что для производства станков и оборудования нужны станки и оборудование. А где их взять? Только импортировать из-за рубежа. Импортировать по цене, сильно завышенной относительно той справедливой цены, которая могла бы сложиться в том случае, если бы наше государство не способствовало девальвации рубля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что это вопрос времени, когда ослабление рубля проявится в повышении цен на все товары и услуги.

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