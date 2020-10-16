Джуба, , 15:02 — REGNUM Президент Южного Судана Сальва Киир заявил, что правительство не планирует менять валюту страны в ближайшее время, как было объявлено министром информации на прошлой неделе. Об этом сообщили 16 октября на официальной странице пресс-службы правительства Южного Судана в соцсети Twitter.

Объявление о смене валюты, сделанное на прошлой неделе министром информации, вызвало гиперинфляцию, добавили в пресс-службе.

Президент Южного Судана подчеркнул, что введение новой валюты являлось только «предложением, которое должны были рассмотреть экономисты» в качестве одной из долгосрочных экономических мер, которая так и не была согласована.

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