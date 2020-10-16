Пенза, , 15:13 — REGNUM Положительную динамику развития демонстрирует промышленность Пензенской области в январе-сентябре 2020 года. По полному кругу организаций-производителей региона за девять месяцев индекс промышленного производства (ИПП) составил 108,4%. Этот показатель выше среднерегионального по ПФО на 12,2% и выше среднего по стране на 11,3%. (ИПП по ПФО — 96,2%, по России — 97,1%). Об этом сообщает Пензастат.

В социально-экономическое развитие области наибольший вклад вносят обрабатывающие предприятия — 109,7% к уровню аналогичного периода прошлого года. Индекс промышленного производства сформировался за счет выпуска готовых металлических изделий, кроме оборудования и машин (129,2%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (129,1%), бумаги и бумажных изделий (121,9%), прочих готовых изделий (121,1%) и пищевых продуктов (108,0%).

ИА REGNUM напоминает, регионы ПФО по типу своих экономик, преимущественно, аграрно-индустриальные, постиндустриальное развитие пока только формируется. Одним из инструментов стимулирования экономического роста в условиях кризиса является привлечение инвестиций.

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