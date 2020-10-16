Ростов-на-Дону, , 14:43 — REGNUM Коронавирусные ограничения, который с 16 октября действуют на территории Ростовской области, с предпринимательским сообществом не обсуждались, что вызвало критику со стороны уполномоченного по защите прав предпринимателей Ростовской области Олега Дерезы.

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«Почему столь важное постановление правительства, которое вводит очень серьёзные ограничительные меры, не обсуждалось пусть не со всем предпринимательским сообществом, а хотя бы с представителями четырёх крупнейших бизнес-объединений и уполномоченным по защите прав предпринимателей, хотя везде говорят о диалоге бизнеса и власти?» — задался вопросом бизнес-омбудсмен в Facebook.

По мнению Олега Дерезы, формально работать организациям не запрещается, однако в связи с новыми ограничениями посетителей там быть не может.

ИА REGNUM напоминает, что донским работодателям необходимо треть сотрудников перевести на удалённый режим работы, остальных обеспечить масками, антисептиками. Приостанавливается работа ночных клубов, речные прогулки, игровых площадок в торговых центрах, фуд-кортов, непродовольственных ярмарок. Предприятия общепита теперь будут работать до 22:00 мск. Все эти ограничения, считают предприниматели, повлечёт закрытие тех или иных организаций.