Москва, , 14:43 — REGNUM Когда ослабление рубля проявится в повышении цен на все товары и услуги, это вопрос времени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова министра промышленности торговли РФ Дениса Мантурова, который в восторженных тонах отозвался о снижении курса рубля.

«Российский рубль, несмотря на весьма скромные объемы господдержки в период самоизоляции, оказался одной из самых слабых валют, — сказал Ордов. — В курсе нарастает доля политических факторов, что никак не может служить позитивным фактором для экономики и бизнеса. Зависимость российского бизнеса от импорта сырья, оборудования и технологий критическая, поэтому лишь вопрос времени, когда ослабление рубля проявится в повышении цен на все товары и услуги, а также в снижении инвестиционной активности, замедляющей процесс послекризисного восстановления».

Ордов также обратил внимание на то, что отказ от поддержки российских компаний на фоне мер поддержки, оказываемых европейскому и американскому бизнесу, снова ставит бизнес РФ в неравные конкурентные условия на мировом рынке.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мантуров также заявил, что правительство не обсуждает никаких планов по продлению мер поддержки бизнеса.

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