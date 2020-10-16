Москва, 16 октября 2020, 14:39 — REGNUM Есть опасение, что граждане РФ могут столкнуться с ростом курса доллара до 100 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который порадовался низкому курсу рубля, а также заявил, что сокращение промышленного производства в России по итогам 2020 года может составить 4,5%.
Кроме того, он отметил, что показатели промышленного производства в России в 2020 году противоречивы и требуют более глубокого анализа.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мантуров заявил, что снижение курса рубля играет на руку многим российским компаниям.
Читайте ранее в этом сюжете: Дениса Мантурова предупредили о возможной «рокировочке»
Читайте развитие сюжета: Мантурову напомнили, что рубль оказался одной из самых слабых валют