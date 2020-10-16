Москва, , 14:39 — REGNUM Есть опасение, что граждане РФ могут столкнуться с ростом курса доллара до 100 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который порадовался низкому курсу рубля, а также заявил, что сокращение промышленного производства в России по итогам 2020 года может составить 4,5%.

«Эффект девальвации 1998 года привел к положительным изменениям в экономике, но сейчас мировой кризис иного рода, поэтому «парад девальваций», не имеющий четко продуманного экономического и промышленного государственного плана обрекает бизнес и граждан на деградацию и снижение доходов», — сказал Ордов.

Кроме того, он отметил, что показатели промышленного производства в России в 2020 году противоречивы и требуют более глубокого анализа.

«Есть опасения, что нас могут ожидать еще «страшно потрясающие» новости о падении курса ниже 100 рублей за доллар, хотя пока этот прогноз крайне пессимистичен и маловероятен», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мантуров заявил, что снижение курса рубля играет на руку многим российским компаниям.

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