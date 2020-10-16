Москва, , 14:21 — REGNUM Решение прекратить переговоры по сделке по покупке компанией «Яндекс» 100% акционерного капитала «Тинькофф» было принято сторонами обоюдно. Об этом заявили в интернет-холдинге.

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В компании пояснили, что не удалось договориться об окончательных условиях покупки с основными акционерами финансовой организации.

«Мы благодарим команду «Тинькофф» за продуктивную совместную работу в процессе переговоров», — добавили в «Яндексе».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре стало известно, что российская IT-компания «Яндекс» достигла принципиального соглашения о покупке TCS Group, чьим основным активом является «Тинькофф банк». Стоимость сделки оценивалась примерно в 5,48 миллиарда долларов, или 27,64 доллара за акцию.

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В «Яндексе» заявили, что потенциальная сделка по приобретению до 100% TCS Group потребует согласия акционеров интернет-компании.

16 октября группа компаний «Тинькофф» сообщила, что вышла из сделки с компанией «Яндекс». Как заявили в головной компании «Тинькофф банка» — TCS Group, после дальнейших обсуждений, в том числе с контролирующим акционером «Тинькоффа», стороны договорились не продолжать потенциальную сделку.