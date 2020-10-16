Уфа, , 14:24 — REGNUM Объем производства одежды на предприятиях Башкирии вырос на 13 процентов за 9 месяцев текущего года. Об этом 16 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, сотрудники предприятий в регионе шьют маски и средства индивидуальной защиты. Руководство Башкирии загружает их производственные мощности, идет постепенный выход из вынужденного «застоя», отметил он.

Хабиров добавил, что предприятиям легкой промышленности были выданы 150 млн рублей субсидий. Летом руководство региона вернуло часть денежных средств на закупку оборудования, сырья и материалов: 46 организаций легкой промышленности уже получили такие субсидии на общую сумму 100 млн рублей. Субсидии на закупку оборудования получили 28 предприятий Башкирии.

Глава Башкирии отметил, что поручил чиновникам готовить программу подготовки специалистов в этой отрасли. Развитие легкой промышленности будет продолжено.

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