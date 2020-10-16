Загреб, , 13:56 — REGNUM Основатель и директор автомобильной компании Rimac Automobile Мате Римац представил план стоительства кампуса компании на встрече, которую провел с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

В кампусе разместятся штаб-квартира компании, а также современные научно-исследовательские центры, умный завод высокотехнологичных компонентов и электромобилей, а также дополнительные объекты.

Инвестиции в проект кампуса позволят реализовать все большее количество проектов, которыми занимается компания, а также серийное производство.

Как сообщило хорватское правительство после встречи, планируется открыть в общей сложности 2300 рабочих мест для специалистов.

Компания также планирует построить центр тестирования технологий и компонентов для электромобилей, что необходимо для удовлетворения растущего спроса на ее услуги и расширения услуг по тестированию аккумуляторных систем, силовых установок и экологичности таких систем.

Напомним, что компания специализируется на разработке и производстве электромобилей, трансмиссий и аккумуляторных систем. Первая модель компании — Concept One считается самым быстрым в мире электромобилем.