Архангельск, , 13:52 — REGNUM На развитие самого крупного в России национального парка «Русская Арктика» в ближайшие четыре года будет выделено 2,3 млрд рублей. Найти источник финансирования программы развития парка полпред президента Юрий Трутнев поручил Минфину и Минприроды РФ. Согласно поручению, источник финансирования должен быть найден в течение двух недель.

У ледниковых берегов Земли Александры © М. Гаврило. rus-arc.ru

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Архангельской области, на территории которой расположен нацпарк, удаленность «Русской Арктики» и ее большая площадь плохо коррелируются с бюджетом национального парка, который не позволяет развивать эту особо охраняемую природную территорию.

«Очень сложная и дорогая логистика затрудняет возможность поддержки единственной гражданской высокоширотной круглогодичной полярной станции национального парка, которая расположена на острове Земля Александры. Гражданская вертолетная авиация на территории национального парка также отсутствует», — рассказали в правительстве.

Напомним, «Русская Арктика» — один из крупнейших парков мировой Арктики и самый крупный национальный парк на территории России, площадь которого достигает 8,8 млн гектаров.