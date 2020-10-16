Москва, , 13:59 — REGNUM Российские предприятия производят средства индивидуальной защиты (СИЗ) в достаточном объёме, дефицита защитных масок и перчаток нет. Об этом сообщили 16 октября в пресс-службе Минпромторга РФ.

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В министерстве уточнили, что ежедневно в стране выпускают 8,5−9 млн масок. Такой объём соответствует 50% производственной мощности. Маски могут производить в количестве 520 тыс. пар, но на сегодняшний день выпускают 114 тыс. пар в день.

«На сегодняшний день СИЗ в России для обеспечения всех заинтересованных сторон достаточно», — сказали РИА Новости в Минпромторге.

Складских запасов хватит на 2,5 месяца. Правительством выделены средства на формирование госрезерва СИЗ и антисептиков, добавили в министерстве.