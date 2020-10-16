Москва, , 13:50 — REGNUM Впервые с 20 июля индекс Мосбиржи в ходе торгов опустился до уровня 2788,62 пункта. Такое показатель был зафиксирован 16 октября в 12:35 по московскому времен, следует из данных торговой площадки.

В процентном выражении падение составило 1% к показателям на момент закрытия предыдущей сессии. При этом индекс РТС опускался на 0,73% — до 1124,04 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, многие пользователи сети интернет негативно отреагировали на слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, заявившего, что падение рубля — это «круто».