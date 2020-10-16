Москва, , 13:37 — REGNUM Курс рубля действительно оказался потрясающим — для основ бизнеса и надежд на быстрое восстановление экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который сказал, что падение курса рубля — это «потрясающе».

"Еще недавно курс 62 рубля за доллар казался оптимальным, а сегодня уже 78 становится «потрясающим» для главы Минпромторга, — сказал Ордов. — Да, для российских компаний этот курс в эпоху кризиса тоже стал потрясающим. Потрясающим основы бизнеса и надежды на быстрое восстановление. Будем надеяться, что нас не ожидает «рокировочка» главы Минпромторга и министра финансов либо главы ЦБ РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин жестко раскритиковал выводы Мантурова.

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