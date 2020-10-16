Москва, 16 октября 2020, 13:37 — REGNUM Курс рубля действительно оказался потрясающим — для основ бизнеса и надежд на быстрое восстановление экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который сказал, что падение курса рубля — это «потрясающе».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин жестко раскритиковал выводы Мантурова.
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