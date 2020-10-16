Москва, , 13:29 — REGNUM Заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова, согласно которому он считает, что падение курса рубля — это «круто», вызвало шквал комментариев со стороны пользователей сети. Граждане оставили своё мнение 16 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Некоторые пользователи с недоверием отнеслись к словам Манутрова. Часть из них призвала министра привести больше конкретных примеров, чтобы стало понятнее, каким образов падение курса рубля может позитивно сказаться на российской экономике.

«В таких выступлениях всегда интересно видеть цифры и примеры. В каких отраслях нет импортных составляющих? Какие конкурентно способны на рынке? Какие виды производств в выигрыше? Какие отечественные товары станут заместителями импорта без повышения цены?», — пишет vadimgummel66.

Некоторые пользователи уверены, что падение курса рубля ведёт к подорожанию цен в магазинах. По их мнению, это связано с тем, что импортозамещение иностранных товаров отечественными не происходит в полной мере. А те российские предприниматели, которые вошли на рынок, отталкиваются от курса доллара, что тоже сказывается на ценовой политике в магазинах.

«Наш труд обесценился дальше некуда. А продукты подорожали в разы. Местный предприниматель цены держит по курсу доллара. Вшивые яблоки по 180 рублей. Лук 35 кг и картошка по 18−24 руб. Это сезонные продукты. Зимой будет всё дороже на 100%. А в кабмине потирают ручки в надежде на импортозамещение!», — пишет Влад И.

Другие указали на всеобщую проблему, которую вызывает падение курса. Они считают, что цены в этой ситуации взлетают не только на продукты в магазине, но и на целые отрасли промышленности, где часть комплектующих производится за рубежом и покупается по иностранным ценам.

«Падение рубля выгодно, когда есть развитое собственное производство, а когда сплошь и рядом всё импортное (самолеты, техника, оборудование, продукты, одежда, лекарства), это очень плохо. Ведет к снижению доходов населения и потреблению услуг. А впоследствии и к социальному недовольству», — написала Татьяна К.

Нашлись и те, кто попытался сильнее углубиться в экономическую модель и наглядно показать, как падение курса рубля сказывается на экономике России. По видению данных пользователей, слабый рубль создаёт ситуацию всеобщего обеднения населения и провоцирует, в итоге, социальную напряжённость.

«Ослабление рубля выгодно экспортерам сырья, имеющим валютную выручку и расходы в рублях. Выгодно оно бюджету страны в части пополнения налогами от экспортеров… У нас до сих пор бюджет планируется в зависимости от прогноза цен на энергоносители. Российским импортерам ослабление рубля не выгодно, так как выросшие цены снижают продажи. Поскольку импортных товаров у нас больше, чем собственных, то рядовые граждане, получающие доход в рублях, беднеют который год подряд», — считает Владислав.

Напомним, 15 октября глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью Bloomberg, что падение курса рубля — это «круто».