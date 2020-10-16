Магас, , 13:10 — REGNUM В Ингушетии в срок открыт отопительный сезон. Подготовленные к нему котельные дали тепло в многоквартирные дома и социальные учреждения пяти муниципалитетов, сообщили 16 октября в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ региона.

«Две котельные в Малгобеке отапливают свыше 40 многоквартирных домов (МКД) и шесть социальных учреждений. В Назрановском районе одна котельная обслуживает девять МКД», — приводит слова представителя минтроя интернет-газета «Ингушетия».

Еще в двух муниципалитетах Ингушетии — городе Сунже и в Малгобекском районе — нет котельных централизованного отопления. В них социальные учреждения и многоквартирные дома переведены на автономную систему отопления.

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