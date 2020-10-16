Подгорица, , 13:09 — REGNUM Средняя пенсия в Черногории в августе 2020 года составила 290,24 евро. Что касается дефицита бюджета Фонда пенсионного обеспечения и страхования по инвалидности, то ребалансировка бюджета увеличила его до 32,01%, что в абсолютных значениях составляет 143,52 миллиона евро, сообщила в интервью порталу Analitika директор Фонда пенсионного обеспечения и страхования по инвалидности Ядранка Милошевич.

Она подчеркивает, что текущая ситуация с коронавирусом не повлияла ни на доход пожилых людей, ни на осуществление прав по пенсионному страхованию и страхованию инвалидности.

Милошевич сказала, что Фонд пенсионного обеспечения и страхования по инвалидности выплачивает права в общей сложности 130 189 получателям пенсионного страхования и страхования по инвалидности.

Коэффициент зависимости, который показывает соотношение работников и пенсионеров, в настоящее время составляет 1:1,5, что означает, что при выплате пенсии одному пенсионеру 1,5 работника платят взносы.