Москва, , 13:05 — REGNUM Отечественную валюту до сих пор беспокоит потенциальное возобновление карантина на фоне рекордных цифр заражений коронавирусом в ЕС и России. Об этом 16 октября сообщил ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский.

По его словам, правительства некоторых европейских стран не исключают возможности нового карантина на рубеже 2−3 недель. На данный момент в РФ отрицают необходимость повторных ограничений, но такая же ситуация была в середине марта. Темпы госпитализации увеличиваются, а требования ужесточаются — в конце сентября госпитализировали до 50% заболевших, а теперь около 20%. Это может объясняться опасениями, что больничные места заканчиваются. В таком случае при дальнейшем несдерживаемом росте заражений карантин в Москве может стать вопросом времени, отметил он.

Это негатив может сказаться и на нефтяных ценах. Эксперт отметил, что ОПЕК в октябрьском ежемесячном обзоре придерживается прогноза по снижению спроса на нефть в 2020 году, прогноз на 2021 год также был ухудшен с 97,86 млн бар/сутки до 96,84 млн бар/сут. С учётом сокращения импорта Азии и возможного увеличения предложения Ливии в 2,6 раза цены на нефть могут уйти в диапазон 37−42$ за баррель по Brent, что в свою очередь усиливает давление на рубль и фондовый рынок России.

Запорожский добавил, что на следующей неделе 20 октября ожидаются данные по объёму розничных продаж, ВВП и безработице в России. Безработица ожидается без изменений, по ВВП и розничным продажам замедление падения, особенно с учётом праздничного сезона. До конца осени с учётом сохраняющейся неопределённости рубль с наибольшей вероятностью будет в диапазоне 75−80 за доллар с возможностью падения до 85 в случае усугубления внешнеполитической ситуации, ужесточения ограничений COVID, сигналов о лидерстве Байдена в предвыборной гонке и дальнейшего снижения нефти, а также в торговом коридоре 85−95 за евро.

По его словам, евро и золото выглядят разумной заменой рублю и доллару до окончания неопределённости в РФ и США.