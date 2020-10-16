Москва, , 13:43 — REGNUM В предновогодний период в России не ожидается серьёзного увеличения цен на вина, хотя часть производителей планирует поднять стоимость продукции. Об этом сообщает 16 октября пресс-служба Роскачества.

Эксперты отмечают, что в 2020 году вырос спрос на российский виноград из-за вступления в силу нового закона. Согласно 468-ФЗ на этикетках вин, изготовленных из импортного виноматериала, необходимо указывать, что «продукция не является вином».

При этом урожай винограда в России снизился относительно прошлого года, хотя его качество очень высоко.

В ближайшие месяцы будут продавать вино из рекордного урожая 2019 года, ретейлеры не дадут поднять на него цены. Из-за роста курсов валют растёт в цене недорогое вино из Испании, Италии и Чили. В целом цены на вино могут вырасти не раньше второго квартала 2021 года.

Крупные российские производители пока не рассматривают повышение цен. Среди опрошенных организацией компаний задумываются об этом 40% — компании среднего масштаба.

«Тем не менее ждать серьезного роста цен на вина в предновогодний период пока не стоит», — отметили в Роскачестве.