Самара, , 13:02 — REGNUM Более 12 млрд рублей будет выделено на ремонт дорог Самарской области в рамках национального проекта. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в текущем году в регионе был произведен ремонт 304 километров автодорог. До надлежащего состояния было доведено 32,2% областной дорожной сети. При этом в Самарско-Тольяттинской агломерации соответствует стандартам 64,7% трасс. В текущем году на строительство и ремонт автотрасс было направлено более девяти млрд рублей.

Отмечается, что в настоящий момент дорожники продолжают строительство важных и крупных объектов. Строятся три мостовые перехода: через реку Сок, через Волгу в обход Тольятти и второго этапа Самарского моста.

По словам министра транспорта и автомобильных дорог региона Ивана Пивкина, за два года реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по области было отремонтировано 563 километра дорог. Так, в Самаре в 2019—2020 годах были приведены в порядок 104 улицы, а в Тольятти — 31.

Пивкин подчеркнул, что в регион было привлечено дополнительно 2,8 млрд рублей. Это позволит в 2021 году досрочно сдать мост через реку Сок и второй этап мостового перехода через реку Самара.

Сообщается, что в настоящий момент выполнение показателей по нацпроекту составляет свыше 95%.

По словам первого заместителя главы Самары Максима Харитонова, на ремонт дорог Самары из вышестоящих бюджетов в текущем году было выедено свыше двух млрд рубле. При этом софинансирование муниципальным образованием этих работ составляет только 92 миллиона.

Отмечается, что в 2021 году в области будет продолжена реализация инфраструктурных проектов. На эти цели будет направлено более 12 млрд рублей.

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