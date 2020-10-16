Новосибирск, , 12:54 — REGNUM В Новосибирской области учреждены дополнительные меры по поддержке экономики и сохранению занятости населения. В их числе — возмещение расходов на зарплаты, стимулирование самозанятости и создание дополнительных рабочих мест. Меры разработаны в условиях пандемии коронавируса для обеспечения поддержки экономики региона, отметили в новосибирском правительстве.

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Комплекс дополнительных мероприятий предусматривает предоставление субсидий работодателям — на возмещение расходов на оплату труда работников из числа выпускников, безработных граждан, а также уволенных в связи с ликвидацией организации либо сокращением. Размер возмещения — 19 тысяч рублей в месяц на одного работника.

Также одобрены субсидии работодателям, которые организовали предпринимательскую деятельность при содействии центров занятости населения — на создание дополнительных рабочих мест предусмотрено до 100 тысяч рублей за каждое рабочее место. Помощь будет оказываться и безработным новосибирцам — на организацию малого предпринимательства и самозанятости граждан (200 тысяч рублей).