Сеул, , 12:54 — REGNUM Южная Корея заняла первое место в рейтинге Организации экономического сотрудничества и развития по уровню развития электронного правительства (EGDI). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства административного управления и безопасности страны.

Согласно опубликованным данным, Южная Корея набрала 0,742 балла, что является лучшим показателем среди 33 стран, участвовавших в исследовании.

Известно, что оценка стран-членов организации проводилась в течение двух лет, с 2018 по 2019 год. Однако в рейтинг не вошли США, Австралия, Швейцария, Венгрия, Мексика, Словакия, Турция и Польша.

В топ-10 стран по уровню развития электронного правительства вошли Колумбия (0,729 б.), Дания (0,652 б.), Япония (0,645 б.), Канада (0,629 б.), Испания (0,621 б.) и Израиль (0,604 б.).