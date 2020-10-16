Москва, , 12:49 — REGNUM Даже в условиях высокой неопределенности мировой экономики нельзя сказать, что дефицит федерального бюджета России угрожает устойчивости ее финансов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Алла Чалова. Так она прокомментировала слова министра финансов России Антона Силуанова о том, что после 2022 года бюджетный дефицит России вернется к уровню 1% ВВП.

«Дефицит федерального бюджета России не является проблемой и существенным риском для устойчивости государственных финансов. Его планируемая величина в 2021 году, равная 2,4% ВВП, в 6,7 раз меньше бюджетного дефицита США, который прогнозируется около 16% ВВП. Это свидетельствует об очень взвешенной и осторожной бюджетной политике министерства финансов РФ, — сказала Чалова. — Накопленный объем резервов в ФНБ и дополнительные доходы, полученные за счет усиления фискальной нагрузки, говорят о том, что у правительства РФ достаточно возможностей для того, чтобы проводить антикризисную бюджетную политику не только в течение 2021 года, но и в течение всего бюджетного цикла».

Как предположила Чалова, в период сохранения и распространения коронавирусной инфекции дополнительное финансирование расходов федерального бюджета может составить до 2−2,5% от ВВП.

«Однако обратной стороной этого решения может стать переход к жесткой бюджетной политике после прекращения антикризисной поддержки, — сказала Чалова. — Это связано с сохранением низких мировых цен на углеводороды и более медленным, чем ожидается в правительстве, восстановлением российской экономики».

Как полагает экономист, приоритеты в бюджетной политике следующих лет необходимо сместить в пользу более активного стимулирования потребительской активности населения России и тех мер, которые обеспечат устойчивое повышение уровня его жизни.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Силуанова общий объём дефицита бюджета будет постепенно сокращаться.

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