Москва, 16 октября 2020, 12:49 — REGNUM Даже в условиях высокой неопределенности мировой экономики нельзя сказать, что дефицит федерального бюджета России угрожает устойчивости ее финансов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Алла Чалова. Так она прокомментировала слова министра финансов России Антона Силуанова о том, что после 2022 года бюджетный дефицит России вернется к уровню 1% ВВП.
Как предположила Чалова, в период сохранения и распространения коронавирусной инфекции дополнительное финансирование расходов федерального бюджета может составить до 2−2,5% от ВВП.
Как полагает экономист, приоритеты в бюджетной политике следующих лет необходимо сместить в пользу более активного стимулирования потребительской активности населения России и тех мер, которые обеспечат устойчивое повышение уровня его жизни.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Силуанова общий объём дефицита бюджета будет постепенно сокращаться.
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