Москва, , 12:50 — REGNUM Продажи новых автомобилей Lada в сентябре 2020 года сократились в странах Евросоюза в 3,5 раза. Об этом сообщает 16 октября Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).

В сообщении говорится, что реализация новых машин российской марки Lada в странах Евросоюза упала по итогам января — сентября 2020 года в 2,2 раза. Так, на авторынке ЕС с января по сентябрь 2020 года продажи упали до 1 811 экземпляров. В сентябре там было продано 67 машин Lada.

В странах Евросоюза в сентябре 2020 года всего было продано 933 987 автомобилей — на 3,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, в сентябре 2020 года АвтоВАЗ продал в России 35 304 машины Lada (включая Lada Niva), что на 6,1% превышает показатель продаж прошлого года.

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