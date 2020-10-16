Рязань, , 12:57 — REGNUM Дополнительные субвенции на социальные выплаты безработным гражданам получит Рязанская область. Из федерального центра поступят 107,961 млн рублей, сообщили 16 октября ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Предложение о выделении Рязанской области дополнительных средств было одобрено 15 октября комиссией Федерального собрания РФ. Средства поступят из резервного фонда правительства России.

«Мы продолжаем выполнять поставленные президентом РФ задачи по поддержке людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе тех, которые в период пандемии потеряли работу. Очень важно, чтобы эту помощь граждане получали быстро и в полном объёме, как сейчас и происходит в регионе, благодаря существенной поддержке, которая оперативно направляется Рязанской области федеральным центром», — отметил губернатор Николай Любимов.

О выделении субвенций сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ Андрей Макаров («Единая Россия»).