Рязань, 16 октября 2020, 12:57 — REGNUM Дополнительные субвенции на социальные выплаты безработным гражданам получит Рязанская область. Из федерального центра поступят 107,961 млн рублей, сообщили 16 октября ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Предложение о выделении Рязанской области дополнительных средств было одобрено 15 октября комиссией Федерального собрания РФ. Средства поступят из резервного фонда правительства России.
О выделении субвенций сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ Андрей Макаров («Единая Россия»).