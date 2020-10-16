Казань, , 13:19 — REGNUM Из международного аэропорта «Бегишево» имени Николая Лемаева, расположенного в Тукаевском районе Татарии, с 17 ноября будут выполняться рейсы в Сочи круглогодично по вторникам, четвергам и субботам. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Для авиаперелетов компания Nordwind будет использовать комфортабельные лайнеры Embraer E-190 вместимостью 110 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, авиационная отрасль Татарии за первое полугодие 2020 года обслужила на 52,6% меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, в международном аэропорту «Казань» пассажиропоток снизился на 53,1%, аэропорт «Бегишево» — на 53,5%. Лишь воздушная гавань «Бугульма» сработала в плюс, здесь зафиксирован прирост на 1,09%. Основная причина снижения пассажиропотока — введение ограничений на полеты в связи с распространением коронавирусной инфекции во 2-ом квартале текущего года.

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