Париж, , 12:37 — REGNUM За сентябрь 2020 года продажи новых легковых машин в странах Евросоюза выросли на 3,1% по сравнению с сентябрем 2019 года. Об этом сообщает 16 октября Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).

Отмечается, что авторынок Евросоюза впервые с начала года показал положительную динамику продаж. Всего в сентябре там было реализовано 933 987 автомобилей.

Во Франции и Испании продажи автомобилей упали на 3% и 13,5% соответственно. А в Италии и Германии реализация, наоборот, выросла на 9,5% и 8,4%.

За три квартала 2020 года в странах Евросоюза было продано на 28,8% меньше легковых машин, чем за тот же период прошлого года. В количественном выражении это составляет 7 млн экземпляров. При этом сильнее всего за отчетный период продажи авто упали в Испании (-38,3%) и Италии (-34,2%).

Напомним, в России в сентябре 2020 года было продано и 154 409 автомобилей — на 3,4% больше, чем год назад.

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