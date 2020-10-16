Бишкек, , 12:28 — REGNUM В Киргизии прожиточный минимум в третьем квартале 2020 года был установлен на уровне 5 225 сомов (5 047 рублей), что почти на 8% больше показателя июля — сентября 2019 года. Такие данные содержатся в материалах национального статистического комитета республики.

При этом величина прожиточного минимума для граждан трудоспособного возраста определена в сумме 5 851 сом (5 651 рубль), для пенсионеров — 4 663 сома (4 504 рубля) и для детей — 4 426 сомов (4 275 рублей).

Отмечается, что в структуре прожиточного минимума доля продовольственных товаров в среднем составляет 65%, непродовольственных — 16%, услуг — 17% и налогов — 2%.

Наибольший размер прожиточного минимума установлен в Джалал-Абадской области — 5 684 сома (5 490 рублей). На втором месте расположилась Ошская область — 5 471 сом (5 284 рубля). На третьем месте оказалась южная столица республики, город Ош — 5 310 сома (5 129 рублей).

Затем следуют столица Киргизии, город Бишкек — 5 231 сом (5 052 рубля), Нарынская область — 5 042 сома (4 870 рублей), Иссык-Кульская область — 4 970 сомов (4 800 рублей), Чуйская область — 4 958 сома (4 789 рублей) и Баткенская область — 4 886 сомов (4 719 рублей).

Замыкает список Таласская область, в которой оказался самый низкий прожиточный минимум — 4 849 сомов (4 683 рубля).

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