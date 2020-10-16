Москва, , 12:28 — REGNUM В 2021 году в России расходы на национальную экономику окажутся выше расходов на оборону, что представляется весьма логичным в свете необходимости поддержки экономики в коронавирусный кризис. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявила доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Бабкина. Так она прокомментировала слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, которого встревожило сокращение в РФ расходов на оборону.

«Рост расходов на оборону в России, начиная с 2012 года, был обусловлен реализацией программы перевооружения армии и модернизацией ОПК, а начиная с 2018—2019 годов наблюдается их (расходов — прим. ИА REGNUM) постепенное сокращение, — сказала Бабкина. — В наступающем 2021 году расходы на национальную экономику окажутся выше расходов на оборону, что весьма логично в свете необходимости поддержки экономики в коронавирусный кризис. Предполагаемая к 2023 году доля расходов на оборону к ВВП будет приблизительно соответствовать такой доле в странах ОЭСР и странах БРИКС, в целом такое сокращение выглядит оправданным».

При этом экономист согласилась с Кудриным по поводу того, что сокращение расходов на образование и здравоохранение недопустимо, поскольку в современном мире именно человеческий капитал и его качество являются основным фактором развития государства в целом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин заявил, что «и по образованию, и по здравоохранению идет некоторая тенденция по сокращению». Как полагает глава Счетной палаты РФ, «не надо показывать такую тенденцию сокращения».

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