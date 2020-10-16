Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM Министерство культуры РФ перевело на счет киностудии «Ленфильм» почти полмиллиарда рублей, для того чтобы она смогла погасить часть остового долга по кредиту ВТБ. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе студии.

Соглашение на выдачу субсидии было подписано еще 24 августа 2020 года, когда и.о. гендиректора АО «Киностудия «Ленфильм» была Инесса Юрченко. На счет «Ленфильма» от Минкультуры поступила сумма в 486,6 млн рублей.

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«Данные средства покроют курсовую разницу, возникшую после 2014 года. Это лишь первый шаг в рамках программы финансового оздоровления «Ленфильма», — сказал генеральный директор «Ленфильма» Федор Щербаков.

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Что касается долгов перед коммунальными организациями, то киностудия полностью погасила долги по газу и вошла в отопительный сезон, а также продолжает сокращать долги перед ПСК, которые достигли 22,7 млн рублей.

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Отметим, на данный момент долг киностудии перед банком ВТБ составляет 2,2 млрд рублей, другим кредиторам студия должна еще 90 млн рублей, включая долги Фонду кино и за услуги ЖКХ. Счета «Ленфильма» арестованы с середины 2019 года.

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