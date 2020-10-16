Подгорица, , 12:26 — REGNUM Профсоюз частных дошкольных учреждений Черногории предупредил, что, если не будет финансовой поддержки со стороны государства, они будут вынуждены закрыть детские сады, и что более 300 их работников потеряют работу.

Представители профсоюза обратились к властям с просьбой провести слушание и спасти более 300 сотрудников, тем самым облегчив и без того перегруженную государственную систему дошкольного образования.

В открытом письме они заявляют, что их борьба за выживание длилась семь месяцев и что система включает 33 лицензированных учреждения, которые существуют уже более 20 лет.

Они напоминают, что вся система финансируется исключительно за счет выплат родителей, и что они были закрыты по решению правительства из-за пандемии коронавируса.