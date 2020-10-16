Стокгольм, , 12:23 — REGNUM По словам главного исполнительного директора Volvo Мартина Лундштедта, автоконцерн в целом переживает кризис лучше, чем аналитики предсказывали ранее. Несмотря на то, что прибыль Volvo до налогообложения упала до 7,6 млрд крон (€729 млн), автопроизводитель постепенно наращивает объемы выпускаемой продукции. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Речь идет о постепенном восстановлении наших производственных потоков, заказов и, следовательно, поставок. Мы также видим, что сектор услуг восстанавливается», — заявил Лундштедт.

Одним из драйверов роста автомобильного производства стало 60-процентное увеличение заказов на покупку грузовых фур по сравнению с прошлым кварталом текущего года.

Однако Лундштедт подчеркивает, что рост производства и всего рынка в целом носит восстановительный характер, а увеличение заказов представляет собой эффект отложенного спроса.