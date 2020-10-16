Махачкала, , 12:33 — REGNUM Махачкала впервые за три года получила паспорт готовности до наступления отопительного сезона. Документ, подтверждающий готовность столицы Дагестана к зиме, главе города Салману Дадаеву вручил зампредседателя Кавказского управления Ростехнадзора Артур Амутинов, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что городские коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации «создали необходимые условия» для надежной и безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. Проведена работа по промывке и гидропневматической обработке систем центрального отопления многоквартирных домов и тепловых сетей.

Специалисты также заменили инженерные сети и 12 трансформаторных пунктов на наиболее аварийных участках. Данная работа была проведена после анализа частых отключений электроэнергии в черте муниципалитета, а также в селах и поселках городского округа, сообщили в мэрии.