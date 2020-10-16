Москва, , 11:41 — REGNUM Роструду из резервного фонда для выплат пособий по безработице в РФ до конца 2020 года может быть выделено 35,6 млрд рублей. С таким предложением выступило Министерство труда и социального развития РФ. Подготовленный ведомством проект распоряжения правительства России согласован с Минфином.

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«Настоящим проектом распоряжения правительства РФ предлагается в 2020 году выделить Федеральной службе по труду и занятости бюджетные ассигнования в размере 35,6 млрд рублей на предоставление бюджетам субъектов РФ и бюджету города Байконура субвенций на социальные выплаты безработным гражданам», — говорится в проекте документа, на который ссылается ТАСС.

В документе также отмечается, что в настоящее время в федеральном бюджете на выплату таких пособий предусмотрено 165,7 млрд рублей, 92% из которых уже израсходовано. Остаток по данным на 12 октября составляет 12,9 млрд рублей.

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Так, в 15 субъектах РФ на эти цели уже направлено свыше 95% предусмотренных средств, в 69 регионах — более 90%. В целом в 82 субъектах РФ израсходовано более 80%. При этом в некоторых регионах образовалась задолженность по выплате пособий. В Минтруда РФ пояснили, что это связано с тем, что из-за большого потока обращений работники центров занятости населения не успевали вовремя обрабатывать информацию, отсутствовало финансирование.

Напомним, в июле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице. Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу Министерства труда и социальной защиты России, российская экономика до конца 2020 года востребует примерно 620 тыс. оставшихся без работы граждан. По оценке ведомства, среднемесячная численность безработных граждан в октябре составит 3,4 млн человек, в ноябре — 3,2 млн человек, а в декабре 2020 года — 3 млн человек.

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