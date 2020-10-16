Москва, , 11:48 — REGNUM Центробанк готовит к запуску экспериментальный проект по использованию цифровой национальной валюты для ограниченного круга лиц. Об этом пишет 16 октября газета «Известия» со ссылкой на ЦБ РФ.

Проект запустят после общественных консультаций. Предполагается, что граждане смогут обменивать на цифровые рубли свои наличные или деньги, хранящиеся на счёте в банке.

«Также рассматривается возможность получения зарплат, пособий или других выплат в цифровых рублях», — рассказали в ЦБ.

Уже пожелали участвовать в пилотном проекте Московский кредитный банк (МКБ), Промсвязьбанк, ДОМ. РФ, «Зенит» и крупнейший банк Крыма РНКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября ЦБ РФ представил консультационный доклад о создании и внедрении цифрового рубля.

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