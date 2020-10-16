Москва, , 11:33 — REGNUM По итогам сентября 2020 года в России было выпущено 142 тыс. легковых автомобилей, что на 5,7% больше, чем в сентябре год назад. Об этом сообщает Росстат.

Увеличение производства авто в прошлом месяце связано в том числе и с началом производства в России новых моделей. Так, петербургское предприятие Hyundai в сентябре текущего года приступило к сборке рестайлингового седана KIA Rio. В этот же месяц на заводе «ЛАДА Ижевск» начался выпуск седанов и универсалов Lada Vesta Cross Black.

Кроме того, предприятие Haval в Туле запустило вторую смену сборочных линий рамных внедорожников Haval H5 и H9. А на АвтоВАЗе были введены дополнительные рабочие смены. Это связано с увеличением заказов на авто компании.

Также стоит отметить, что всего за первые девять месяцев нынешнего года с российских конвейеров сошло 848 тыс. легковых машин — на 25,9% меньше показателя прошлого года.

Напомним, в сентябре 2020 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих машин в России выросли на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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