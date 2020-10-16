16 октября 2020 | Время чтения 2 мин

Игорь Галактионов, , 13:00 — REGNUM Нефтяные цены 15 октября незначительно скорректировались после предыдущего двухдневного роста. Сентимент складывался нейтральный.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В четверг вышла еженедельная отраслевая статистика от Управления энергетической информации США (EIA). Из-за урагана Дельта, который спровоцировал масштабную эвакуацию персонала с добывающих платформ в Мексиканском заливе, статистика оказалась искажена, и делать на ее основании какие-то выводы было бы преждевременно. Добыча нефти упала на 0,5 млн б/с, до 10,5 млн б/с, чистый импорт нефти незначительно вырос до 3,15 млн б/с, загрузка НПЗ сократилась с 77,1% до 75,1%, запасы нефти и нефтепродуктов снизились.

Обращает на себя внимание резкое падение запасов дистиллятов, которые ранее долго удерживались около исторических максимумов из-за низких темпов восстановления спроса на этот сегмент нефтепродуктов. Запасы дистиллятов упали сразу на 7,2 млн баррелей против ожидаемых 2,1 млн баррелей. Такая динамика также объясняется ураганом, поскольку из этого объема около 5,5 млн баррелей приходится на побережье Мексиканского залива, где были приостановлены местные НПЗ. Со следующей недели данные EIA будут уже в меньшей степени искажены влиянием ураганов и могут оказаться более репрезентативными.

Технический комитет ОПЕК+ 15 октября провел очередную ежемесячную встречу, на которой обсуждался рост добычи в Ливии и риски для спроса со стороны второй волны COVID-19. В частности, обсуждалось более медленное, чем обычно, восстановление спроса в IV квартале этого года.

Добыча нефти (сс) randomix

«Мы должны быть реалистами в том, что это восстановление не набирает тех темпов, которые мы ожидали в начале года … Спрос сам по себе все еще выглядит анемичным», — цитирует Reuters генсекретаря ОПЕК Мохаммада Баркиндо, который выступил на конференции.

Такая повестка на встрече ОПЕК+ увеличивает шансы на то, что организация предпримет шаги по корректировке параметров сделки в сторону более глубокого сокращения добычи. Тем не менее в официальных заявлениях министры наиболее крупных участников сделки говорят о сохранении планов по смягчению сделки по сокращению добычи до 5,7 млн б/с с января 2021 г. (до конца года сокращение составит 7,7 млн б/с). Следующая встреча ОПЕК+, на которой будут обсуждаться параметры сделки, запланирована на 30 ноября и 1 декабря.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также в четверг проходил форум Energy Intelligence Forum, на котором, помимо прочих, выступили представители крупнейших нефтетрейдеров Vitol, Gunvor и Trafigura. Все представители отметили, что спрос восстанавливается достаточно слабо и цены на нефть выше $50 за баррель они ожидают не ранее, чем к октябрю 2021 г. Их прогнозы по ценам через год разнятся от $50 до $55 за баррель. При этом представитель Vitol Рассел Харди отметил, что недофинансирование добычи может привести к очередному скачку цен через 3−5 лет. По его мнению, сейчас неплохое тактическое время для инвестиций в upstream (разведка и добыча). Ранее Vitol действительно объявлял, что рассматривает инвестиции в американских нефтедобытчиков.

Фьючерсы на Brent в четверг незначительно скорректировались после активного двухдневного роста. Котировки продолжают удерживаться в верхней части торгового диапазона $39−43,5 за баррель. Краткосрочный взгляд на динамику котировок нейтральный.