Москва, , 11:20 — REGNUM В ближайшие два года властям РФ предстоит задуматься о том, где взять ресурсы для финансирования национальных проектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов. Так он прокомментировал слова министра финансов России Антона Силуанова о том, что объем средств, направленных на обеспечение госпрограмм и нацпроектов, будет увеличиваться.

«В ближайшие два года поиск ресурсов для финансирования национальных проектов и госпрограмм станет острым вопросом для российского правительства из-за вызовов, связанных с последствиями глобальной пандемии, которые выражаются не только в снижении роста глобальной и национальной экономик, но и в значительных социальных потрясениях, — сказал Соколов. — Придется разработать новые механизмы для привлечения ресурсов».

Как пояснил экономист, если раньше при формировании бюджета госпрограмм значительная часть ресурсов могла поступать из внебюджетных источников, то сейчас ситуация ухудшилась.

«Даже крупные предприятия столкнулись со снижением объема выручки на фоне спада деловой активности», — добавил Соколов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов заявил, что в 2021 году будет увеличен объем средств, которые направляются на реализацию программных документов: госпрограмм и нацпроектов.

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