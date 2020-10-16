Москва, 16 октября 2020, 11:20 — REGNUM В ближайшие два года властям РФ предстоит задуматься о том, где взять ресурсы для финансирования национальных проектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов. Так он прокомментировал слова министра финансов России Антона Силуанова о том, что объем средств, направленных на обеспечение госпрограмм и нацпроектов, будет увеличиваться.
Как пояснил экономист, если раньше при формировании бюджета госпрограмм значительная часть ресурсов могла поступать из внебюджетных источников, то сейчас ситуация ухудшилась.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов заявил, что в 2021 году будет увеличен объем средств, которые направляются на реализацию программных документов: госпрограмм и нацпроектов.
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