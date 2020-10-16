Москва, 16 октября 2020, 11:14 — REGNUM Эксперты Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) обратились к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в части расширения перечня грантовых направлений. Члены ОСИГ предлагают включить в него направление по поддержке и развитию внутреннего и въездного туризма. По мнению экспертов Союза, прямая поддержка туротрасли со стороны Фонда президентских грантов позволит увеличить количество некоммерческих организаций, участвующих в грантовых конкурсах, а также расширить охват и сферы услуг благополучателей социальных проектов.
Напомним, что 15 октября 2020 года закончился прием заявок на предоставление грантов Президента Российской Федерации в 2021 году. В этот раз на рассмотрение подано 10 063 проекта.
В новое грантовое направление члены ОСИГ предлагают включить проекты по развитию экологического, детского, молодежного, сельского, событийного, этнокультурного, активного, научного, образовательного видов туризма, а также проекты по развитию автомототуризма, кемпингов, глэмпингов, программ по социальной и правовой поддержке, цифровым инновациям, развитию кадровой и профобразовательной деятельности, маркетинговым исследованиям.
Как считают члены Союза, введение грантового направления по поддержке и развитию внутреннего и въездного туризма послужит созданию новых инновационных, интерактивных проектов по развитию исторического и культурно-познавательного туризма, что сделает туристические объекты привлекательными, а путешествия по стране более доступными.
Особое внимание представители ОСИГ обращают на необходимость грантовой поддержки событийный мероприятий в индустрии гостеприимства, а также формирования регулярных грантовых программ от Ростуризма: «Событийный туризм значительно расширяет границы туристического сезона в регионах страны, способствует развитию малых городов, поэтому важно организовать поддержку данного направления на государственном уровне. Кроме того, считаем необходимым раскрывать потенциал туризма через гранты от Ростуризма. На стартовавший в сентябре текущего года конкурс на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма было подано более 4 тысяч заявок, фонд поддержки составил 1,5 млрд рублей. Это хороший пример успешной практики, которая поможет реализовывать нужные для туротрасли проекты. Уверены, такая практика должна быть регулярной».