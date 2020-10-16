Москва, , 11:14 — REGNUM Эксперты Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) обратились к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в части расширения перечня грантовых направлений. Члены ОСИГ предлагают включить в него направление по поддержке и развитию внутреннего и въездного туризма. По мнению экспертов Союза, прямая поддержка туротрасли со стороны Фонда президентских грантов позволит увеличить количество некоммерческих организаций, участвующих в грантовых конкурсах, а также расширить охват и сферы услуг благополучателей социальных проектов.

Напомним, что 15 октября 2020 года закончился прием заявок на предоставление грантов Президента Российской Федерации в 2021 году. В этот раз на рассмотрение подано 10 063 проекта.

«В настоящее время развитию внутреннего туризма уделяется большое внимание. Правительством РФ разрабатывается нацпроект в сфере туризма, который направлен на увеличение количества турпоездок россиян внутри страны, привлечение иностранных туристов и увеличение количества рабочих мест. Благодаря поддержке государства представители туриндустрии имеют возможность реализовывать свои идеи через различные инструменты, в том числе через гранты. Но считаем, что этот механизм нужно усовершенствовать. Необходимо внести в перечень грантовых направлений блок по поддержке и развитию внутреннего и въездного туризма, поскольку это позволит в большей мере реализовать важные проекты в туриндустрии», — прокомментировалвице-президент, исполнительный директор ОСИГ, член Экспертного совета при Комитете Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Алексей Волков.

В новое грантовое направление члены ОСИГ предлагают включить проекты по развитию экологического, детского, молодежного, сельского, событийного, этнокультурного, активного, научного, образовательного видов туризма, а также проекты по развитию автомототуризма, кемпингов, глэмпингов, программ по социальной и правовой поддержке, цифровым инновациям, развитию кадровой и профобразовательной деятельности, маркетинговым исследованиям.

«Развитие сельского туризма будет способствовать развитию малых территорий. Развитие образовательных программ в сфере подготовки квалифицированных кадров также следует отнести в новое грантовое направление, поскольку низкое качество сервиса в сфере гостеприимства является сегодня большой проблемой. Развитие придорожной инфраструктуры и новых объектов притяжения будет способствовать более активным путешествиям россиян на личных автомобилях», — отмечают эксперты ОСИГ в официальном обращении к Президенту РФ.

Как считают члены Союза, введение грантового направления по поддержке и развитию внутреннего и въездного туризма послужит созданию новых инновационных, интерактивных проектов по развитию исторического и культурно-познавательного туризма, что сделает туристические объекты привлекательными, а путешествия по стране более доступными.

Особое внимание представители ОСИГ обращают на необходимость грантовой поддержки событийный мероприятий в индустрии гостеприимства, а также формирования регулярных грантовых программ от Ростуризма: «Событийный туризм значительно расширяет границы туристического сезона в регионах страны, способствует развитию малых городов, поэтому важно организовать поддержку данного направления на государственном уровне. Кроме того, считаем необходимым раскрывать потенциал туризма через гранты от Ростуризма. На стартовавший в сентябре текущего года конкурс на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма было подано более 4 тысяч заявок, фонд поддержки составил 1,5 млрд рублей. Это хороший пример успешной практики, которая поможет реализовывать нужные для туротрасли проекты. Уверены, такая практика должна быть регулярной».

«Выделение отдельного направления в рамках Фонда президентских грантов позволит системно решить вопрос развития внутреннего туризма, став дополнительной опорой при реализации национального проекта по туризму. Это решение станет драйвером для появления новых инициатив, которые будут нацелены на развитие детского и молодежного туризма, а также реализацию проектов в сфере транспорта и повышения доступности инфраструктуры отдыха», — прокомментировал председатель Комитета по транспорту и транспортной инфраструктуре ОСИГ Илья Зотов.