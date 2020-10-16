Москва, , 11:11 — REGNUM Отмена в России единого налога на вмененный доход (ЕНВД) целесообразна и своевременна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявила профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Надежда Седова. Так она прокомментировала слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который предупредил о снижении доходов местных бюджетов в связи с отменой ЕНВД.

«В 2003 году, когда был введен ЕНВД, это было сделано лишь потому, что не было возможности нормально администрировать налоги, — пояснила Седова. — В условиях цифровизации стало очевидно, что данный режим позволяет многим налогоплательщикам уклоняться от уплаты налогов. Так, по словам Мишустина, в 2019 году 2,2 млн компаний, которые работали на режиме упрощенной системы налогообложения, совокупно заплатили налогов на 422 млрд рублей, а 2 млн налогоплательщиков, применявших режим ЕНВД, заплатили в семь раз меньше — 65 млрд рублей».

Поэтому, как подчеркнула экономист, отказ от данного налога целесообразен, и это может позволить увеличить налоговые поступления в бюджет от малых и средних предприятий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Седова объяснила, что ждет региональные бюджеты после отмены ЕНВД.

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