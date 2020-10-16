Москва, 16 октября 2020, 11:06 — REGNUM Единый налог на вмененный доход позволял уклоняться от уплаты налогов и даже отмывать средства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявила профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Надежда Седова. Так она прокомментировала слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который спрогнозировал снижение доходов местных бюджетов после отмены ЕНВД.
Кроме того, она отметила, что есть предложение увеличить единые нормативы отчисления по упрощенной системе налогообложения (УСН) для муниципальных районов до 40% (сейчас 30%), городских округов — до 13% (сейчас 10%).
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин предупредил о снижении доходов местных бюджетов в связи с отменой ЕНВД.
Читайте ранее в этом сюжете: Кудрин рассказал о последствиях отмены ЕНВД
Читайте развитие сюжета: Не напрасно ли переживает Алексей Кудрин по поводу отмены ЕНВД?