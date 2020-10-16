Москва, , 11:06 — REGNUM Единый налог на вмененный доход позволял уклоняться от уплаты налогов и даже отмывать средства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября заявила профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Надежда Седова. Так она прокомментировала слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который спрогнозировал снижение доходов местных бюджетов после отмены ЕНВД.

«Причиной отмены ЕНВД является то, что этот режим позволял уклоняться от уплаты налогов и даже отмывать и обналичивать средства. Разговоры об отмене данного режима велись еще три года назад, но отмену ЕНВД перенесли с 2018 на 2021 год, — сказала Седова. — ЕНВД составляет в среднем около 5% от суммы доходов местных бюджетов. После полной отмены ЕНВД налогоплательщики могут либо перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН), либо на налог на профессиональный доход (НПД). Регионы уже сейчас думают, как восполнить выпадающие доходы. Например, в Новосибирской области Минфин региона предлагает закрыть потери по «вмененке» увеличением отчислений по УСН и субсидиями».

Кроме того, она отметила, что есть предложение увеличить единые нормативы отчисления по упрощенной системе налогообложения (УСН) для муниципальных районов до 40% (сейчас 30%), городских округов — до 13% (сейчас 10%).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин предупредил о снижении доходов местных бюджетов в связи с отменой ЕНВД.

Читайте ранее в этом сюжете: Кудрин рассказал о последствиях отмены ЕНВД

Читайте развитие сюжета: Не напрасно ли переживает Алексей Кудрин по поводу отмены ЕНВД?