Берлин, , 10:52 — REGNUM BMW Group (входят бренды BMW, Mini) объявил об отзыве 26 700 автомобилей по всему миру. Об этом сообщает портал kfz-rueckrufe.de со ссылкой на пресс-службу немецкой компании.

Отмечается, что треть от общего числа отозванных транспортных средств находятся в собственности автовладельцев.

Так, в Германии производитель отзывает почти 1800 из 5300 проданных автомобилей в авторизованную мастерскую. В отношении остальных действует отсроченная доставка.

Отзыву подлежат подзаряжаемые гибриды BMW X1, X2, X3 и X5, а также седаны серий 3, 5 и 7, компактвэн 2 серии Active Tourer, спорткар BMW i8 и кроссовер MINI Countryman. Машины были произведены с 20 января по 18 сентября 2020 года.

Причиной отзыва стали аккумуляторные батареи, в которых были обнаружены посторонние примеси. Данные аккумуляторы производит шведская компания Northvolt.

Напомним, в начале октября 2020 года компания BMW объявила об отзыве 4500 гибридных автомобилей.

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